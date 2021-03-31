YouTube начнет в тестовом режиме скрывать счетчик дизлайков

YouTube начнет тестировать несколько новых интерфейсов, в которых не отображается количество дизлайков под чужими видео. Сообщение об этом появилось в официальном твиттере соцсети.

В посте в блоге YouTube говорится, что это будет эксперимент с участием небольшой группы пользователей. В каких странах он будет проводиться, и сколько пользователей будут в нем участвовать, не уточняется.

Вот как будет выглядеть панель под видео при отключении счетчика дизлайков

Эксперимент решили провести после отзывов видеоблогеров о том, как публичные счетчики дизлайков могут влиять на их благополучие и провоцировать скоординированные кампании, в рамках которых тому или иному видео массово ставят дизлайки.

Пользователи, которые примут участие в эксперименте, смогут, как и раньше, ставить дизлайки роликам. Алгоритмы соцсети будут учитывать их при подборе рекомендаций. При этом пользователи не будут видеть общее количество дизлайков под видео. Их счетчик будет доступен только для авторов роликов.

В 2019 году «ВКонтакте», Facebook и Instagram начали тестировать функцию, скрывающую счетчик лайков под чужими постами.

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