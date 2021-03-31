Суд отклонил иск журналиста «7×7» Сергея Маркелова, признанного «иностранным агентом»

Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск журналиста издания «7×7» , который просил признать незаконным решение Минюста, включившего его в реестр . Маркелов собирается обжаловать вынесенное решение суда, сообщил его представитель, адвокат правозащитной группы «Агора» Федор Сирош, чьи слова приводит глава группы Павел Чиков.

Истец считает, что решение Минюста «является дискриминацией, попирает принцип равенства, нарушает право на свободу слова и распространение информации, а также право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны».

Минюст заявил суду, что, по данным одного неназванного государственного органа, Маркелов получал деньги из иностранных источников, а по информации другого госоргана (тоже неназванного), он работает журналистом.

Министерство юстиции России впервые включило физических лиц в список «иностранных агентов» в декабре 2020 года — ими стали правозащитник Лев Пономарев, журналистка «Радио Свобода» Людмила Савицкая, журналист «7×7» Сергей Маркелов, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, петербургская художница и активистка Дарья Апахончич.

Человек, включенный в реестр «иностранных агентов», обязан создать юридическое лицо для взаимодействия с Минюстом и маркировать свои материалы. За нарушение грозит административная ответственность.

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