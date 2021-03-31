Россиянину дали 12 лет колонии по обвинению в государственной измене

Мосгорсуд приговорил гражданина России Сергея Петушкова к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

На прениях сторон гособвинение просило приговорить Петушкова к 12 годам колонии — минимальному сроку, предусмотренному статьей о госизмене.

Подробности о деле неизвестны, в нем есть материалы под грифом «совершенно секретно». Дело рассматривали в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

ТАСС сообщал, что Петушкову 36 лет, он уроженец Одинцовского района Подмосковья. Мужчину заключили под стражу 25 июня 2019 года, после чего суды несколько раз продлевали срок его ареста, в последний раз — до 8 августа 2021 года.

Читайте также Что такое госизмена и гостайна?