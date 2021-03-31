Петербургские студенты начали сбор денег на восстановление склепа из фильма «Брат»

Группа студентов из Петербурга начала собирать деньги на реставрацию фамильного склепа генерал-майора Александра фон Бекмана на Смоленском лютеранском кладбище. Этот склеп также называют «беседкой „Брата“», поскольку там были сняты некоторые сцены фильма Алексея Балабанова «Брат».

Сбор средства ведется через краудфандинговую платформу Planeta.ru. На странице проекта сказано, что деньги собирают студенты третьего курса Санкт-Петербургского государственного университета по направлению подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».

По словам студентов, в январе 2021 года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга разрешил им заняться восстановлением склепа. Сейчас они собирают деньги на первый из трех этапов процесса — смету проекта реставрации, которая стоит 40 тысяч рублей.

Этот памятник хорошо знаком многим людям, хотя они об этом даже и не догадываются — дело в том, что склеп появляется в кадрах фильма Алексея Балабанова «Брат» (1997), и с момента выхода фильма стал ассоциироваться именно с «Беседкой брата». К сожалению, несмотря на то что объект достаточно известный и в какой-то степени «культовый», он находится в очень плачевном, разрушенном состоянии и требует скорейшей реставрации.

Сбор средств был запущен 29 марта. После того, как 31 марта о нем написали многие петербургские СМИ, сумма сбора была увеличена с 40 до 60 тысяч рублей. На момент написания этой новости собрано уже больше 51 тысячи.

Генерал-майор Александр фон Бекман был правнуком швейцарского математика Леонарда Эйлера и отцом генерал-губернатора Финляндии Владимира Бекмана. Александр фон Бекман умер в Петербурге в 1883 году. Его фамильный склеп признан объектом культурного наследия регионального значения.

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