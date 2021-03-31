На выставку человеческих тел в Москве, которую поручил проверить глава СК, перестанут пускать детей младше 12 лет

Организаторы выставки человеческих тел «Мир тела», которая проходит в Москве на ВДНХ, приняли решение повысить рекомендуемый возраст для ее посещения до 18+. Об этом сообщается на сайте выставки.

Учитывая изложенное, сообщаем, что лица, не достигшие возраста 18 лет, с 9 апреля 2021 года будут допускаться на выставку только в сопровождении их законных представителей (и только при условии достижения детьми возраста 12 лет).

Такое решение принято «в связи с большим общественным резонансом, вызванным посещением [выставки] детьми», пояснил организаторы.

Выставка «Мир тела» (Body Worlds), которая позиционируется как образовательный проект, состоит из реальных тел доноров, обработанных методом немецкого доктора Гюнтера фон Хагенса. Впервые выставка была представлена в Токио в 1995 году. С тех пор она демонстрировалась в 35 странах мира.

В Москве выставка открылась 12 марта на ВДНХ. Ее организовала выставочная компания «Ротекс». По словам организаторов, за первую неделю выставку посетили 11 тысяч человек. Экспозиция должна действовать в Москве по январь 2022 года.

24 марта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить экспозицию. В СК заявили, что поводом для проверки стали комментарии в СМИ со стороны «общественников», считающих, что выставка нарушает нравственные ценности, выражает неуважение к обществу и может оскорблять чувства верующих. На «Мир тела» жаловались, в частности, представители движения «Сорок сороков» и глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.