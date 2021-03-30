Водители автобаз управления делами президента пожаловались на недоплаты за переработку

Профсоюз работников учреждений управделами президента утверждает, что сотрудникам автобаз, обслуживающих депутатов, сенаторов, министров и других госслужащих высшего ранга, недоплачивают за переработки.

Профсоюз направил жалобу руководителю кремлевской администрации Антону Вайно. С копией документа ознакомилась «Русская служба Би-би-си».

Авторы письма жалуются Вайно на проблемы с выплатами в трех ФБГУ: «Автотранспортный комбинат», транспортный комбинат «Россия» и «Автобаза № 2», в которых работают более трех тысяч водителей. Авторы письма ссылаются на 57 заявлений водителей автотранспортных предприятий о недоплатах.

Бывшие сотрудники автобаз управления делами президента подтвердили изданию, что столкнулись с тем, что им, при средней зарплате 30-40 тысяч рублей в месяц, приходилось соглашаться на внеочередные смены, за которые зачастую не платили.

Руководство «Автобазы № 2» и транспортного комбината «Россия», следует из документов, приложенных к письму профсоюза Вайно, проблемы с недоплатами отрицает.

Ранее профсоюз работников ФГБУ «Автобаза № 2» жаловался на то, что водители вынуждены во время работы сами оплачивать платные стоянки и штрафы за парковку или другие нарушения, которые они, зачастую, вынуждены совершать под давлением пассажиров. Кроме того, пишет «Русская служба Би-би-си», на автомашины гаражей управделами президента не оформляют добровольную страховку ответственности — КАСКО, и в случае аварии водитель должен будет самостоятельно покрывать ущерб. Также, по словам водителей, они должны сами покрывать перерасход топлива за пределами выделенных им лимитов. В контракте, отмечают сотрудник автобаз управления делами президента, не оговаривалось, что расходы на штрафы и лишний бензин придется оплачивать самим водителям.