Водители депутатов пожаловались на штрафы за парковку в Москве

Руководитель профсоюза работников ФГБУ «Автобаза № 2» Вадим Тарношинский, перевозящего депутатов Думы и членов правительства, обратился в транспортный департамент Управделами президента с просьбой уточнить регламент работы для водителей спецтранспорта на платных парковках в Москве. Об этом пишет РБК.

Как говорится в письме, водители спецстранспорта начали массово жаловаться в профсоюз на штрафы после недавнего ужесточения правил парковки. Несмотря на то, что водители паркуются на платных стоянках в рамках выполнения своей работы, они сами вынуждены выплачивать штрафы за нарушения, после чего их привлекают к дисциплинарной ответственности сами работодатели.

С середины декабря парковка в центре Москвы подорожала — максимальный тариф теперь составляет 380 рублей в час. Время бесплатной стоянки при этом было снижено с 15 до пяти минут.

Штраф за неоплату парковки в конце декабря был увеличен в два раза — с 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей.