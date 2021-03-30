В давке на похоронах президента Танзании погибли 45 человек

В результате давки, возникшей во время церемонии прощания с президентом Танзании Джоном Магуфули, погибли 45 человек. Еще 37 человек получили травмы, сообщила полиция Танзании 30 марта.

Ранее было известно о пятерых погибших на похоронах Магуфули. Все они, как сообщалось, были членами одной семьи.

Давка произошла 21 марта, когда гроб с телом покойного президента выставили для публичного прощания на стадионе в Дар-эс-Саламе.

«Люди пришли, чтобы выразить свою любовь к покойному лидеру, но их оказалось очень много, и некоторые потеряли терпение и попытались обходными путями пробраться на стадион», — пояснили причину произошедшего в полиции.

Джон Магуфули умер 17 марта в возрасте 61 года. Он занимал пост президента Танзании с 2015 года. Официальной причиной смерти Магуфули назван сердечный приступ, однако оппозиция утверждала, что президента Танзании, известного отрицателя ковида, в начале марта госпитализировали с коронавирусом.