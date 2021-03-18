Умер президент Танзании Джон Магуфули

Президент Танзании Джон Магуфули умер в возрасте 61 года. Об этом в эфире государственного телевидения сообщила вице-президент страны Самия Сулуху Хасан.

Согласно ее заявлению, Магуфули умер в больнице города Дар-эс-Саламе от болезни сердца.

В стране объявлен двухнедельный траур. По конституции Танзании вице-президент Хасан будет приведена к присяге в качестве новой главы страны на остаток срока правления Магуфули, отмечает BBC News.

Последний раз Джон Магуфули появлялся на публике 27 февраля. В начале марта лидеры местной оппозиции заявляли, что президента госпитализировали в Кении с коронавирусом.

Магуфули называли отрицателем ковида. Он советовал лечить вирус молитвами и травами, а также объявлял, что Танзания победила эпидемию. В стране не публиковались статистические данные о заболеваемости, а правительство отказывалось от закупок вакцин.

Магуфули впервые возглавил Танзанию в 2015 году. Через пять лет он переизбрался на второй срок.