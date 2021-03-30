Росреестр предложил выбирать новые названия улиц, городов, рек, болот и гор на общественных обсуждениях в интернете

Росреестр готовит законопроект о создании государственного каталога географических названий в интернете. Подробности о нем раскрыли при обсуждении в Общественной палате России, сообщает «Коммерсант».

Ведомство намерено создать каталог, в котором будет около 800 тысяч позиций, чтобы упростить работу картографов и убрать разночтения и искажения названий в документах.

Росреестр предлагает присваивать имена географическим объектам по результатам «общественного обсуждения» в рамках информационной системы. «Коммерсант» упомянул, что это касается городов, улиц, рек болот и гор, но не затрагивает мосты, элементы транспортной инфраструктуры, «формы подводного рельефа» и другие морские объекты, а также объекты культурного наследия.

В документе не уточняется порядок общественных обсуждений в интернете. В качестве примера голосования чиновники привели проект , в рамках которого в 2018 году россияне выбирали имена выдающихся людей для 46 аэропортов.

В Общественной палате раскритиковали законопроект. Участников обсуждения, в частности, не устроило, что из сферы регулирования «выпали» объекты культурного наследия, в том числе здания-памятники. Также звучали предложения запретить использовать в географических названиях имена террористов и имена людей в принципе, а также создать реестр объектов, которые запрещено переименовывать. Выбор названий в интернете раскритиковали за то, что эта норма «выпустит такого джинна».

Ожидается, что правительство РФ получит поправки к законопроекту Росреестра до сентября, а в 2022 году внесет документ на рассмотрение Госдумы.

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