«Тинькофф банк» подал иск к МТС на миллиард рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Тинькофф банка» к компании «Мобильные телесистемы» (МТС). Карточка дела есть на сайте суда, первым на нее обратило внимание агентство «Прайм».

Иск поступил в суд 29 марта и пока не принят к производству.

Сумма исковых требований составляет 1,117 миллиарда рублей. Третьей стороной в иске указана Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Суть претензий «Тинькофф банка» к МТС не раскрывается.

Телеграм-канал «Арбитр» выложил фрагмент искового заявления «Тинькофф банка». В нем говорится, что банк получил убытки из-за нарушения антимонопольного законодательства со стороны МТС. Нарушение выразилось в «установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги СМС-рассылки, а также создании дискриминационных условий».

Дополнение: В МТС заявили «Медузе», что не согласны с исковыми требованиями банка и намерены отстаивать свою позицию.

В 2017 году ряд российских банков пожаловался на МТС в Федеральную антимонопольную службу из-за увеличения стоимости СМС-рассылки в два раза.

В 2018 году ФАС вынесла предупреждения МТС и еще трем операторам «большой четверки» — «Вымпелкому», «Мегафону» и Tele2. Ведомство провело проверку и выяснило, что они устанавливали для банков с госучастием более низкие тарифы, чем для остальных банков.

Рассылка СМС-сообщений — основной способ информирования клиентов банков о совершенных операциях.