Банки пожаловались на увеличение стоимости SMS-оповещений в два раза

Крупнейшие российские банки пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на сотового оператора МТС, который с декабря поднял стоимость SMS-рассылки.

В жалобе Национального совета финансового рынка (к нему присоединились Альфа-банк, «Юникредит», Райффайзенбанк, Ситибанк, МКБ и другие) говорится, что с 1 декабря стоимость SMS выросла вдвое — с 0,68-0,75 до 1,5 рубля. Такое повышение в банках считают «монопольно высоким».

Банки также обратили внимание, что с 1 декабря повысилась стоимость сообщений у «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Из-за отмены транслитерации (с кириллицы на латиницу) стоимость SMS выросла на 100-200%.

В МТС объяснили, что стоимость SMS была увеличена для борьбы со спамом. Теперь для всех клиентов цена рассылки одинаковая. В пресс-службе «Вымпелкома» от комментариев отказались.

Авторы жалобы заметили, что действия сотовых операторов могут привести к повышению стоимости банковских услуг.