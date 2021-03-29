Роспотребнадзор разрешил отправлять детей на отдых за пределы региона, где они живут

Роспотребнадзор разрешил отправлять детей на отдых в лагеря, расположенные за пределами регионов их проживания. Об этом говорится в постановлении ведомства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Также Роспотребнадзор увеличил максимально допустимую заполняемость лагерей — с 50% до 75%.

Согласно постановлению, перед началом каждой смены в лагере должна проводиться генеральная уборка, а персонал должен проходить тестирование на COVID-19. Во время смены запрещено устраивать массовые мероприятия в закрытых помещениях. Кроме того, лагеря нельзя посещать родителям.

Роспотребнадзор запретил отправлять детей на отдых в другие регионы летом 2020 года. Исключения были сделаны только для детей из Арктической зоны, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя (они могли отдыхать в регионах, граничащих с этими городами).