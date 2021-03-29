Пенсионерку из Крыма приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Суд Севастополя признал виновной в государственной измене жительницу Крыма, обвиненную в сотрудничестве с разведывательным управлением Минобороны Украины.

Как говорится в сообщении суда, речь идет об уроженке города Бахчисарай 1955 года рождения. По сведениям источников «Интерфакса» и ТАСС, женщину зовут Галина Павловна Довгополая.

По статье о госизмене ей назначили 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор был вынесен 24 марта. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме.

Суть обвинений в суде изложили следующим образом:

Гражданка Д. выполняла разведывательные задания, направленные на собирание сведений об отдельном авиационном полку Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время — то есть, сведений, составляющих государственную тайну, передача которых могла быть использована в ущерб безопасности Российской Федерации.

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