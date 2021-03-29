ТАСС и РИА Новости сообщили о регистрации вакцины «Спутник Лайт» в России. Но на самом деле ее еще не зарегистрировали

Обновление. Минздрав России получил досье на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», решение о регистрации примут после экспертизы качества, безопасности и эффективности вакцины, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

Агентства ТАСС и РИА Новости сообщили со ссылкой на данные Государственного реестра лекарственных средств, что министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». При этом, как убедился корреспондент «Медузы», этих данных нет в реестре.

«Спутник Лайт» — первый компонент двухкомпонентной вакцины «Спутник V», который может применяться отдельно.

Вакцину «Спутник Лайт», как и «Спутник V», разработал московский центр имени Гамалеи. По прогнозу разработчиков, иммунитет от «Спутник V» будет длиться до двух лет, от «Спутник Лайт» — четыре-пять месяцев. Третья фаза испытаний вакцины «Спутник Лайт» началась 28 февраля.