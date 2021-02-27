В Москве добровольцев начали прививать вакциной «Спутник Лайт»

В Москве началась вакцинация добровольцев в рамках исследования вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» сделали прививки. По мере того как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек.

Ракова уточнила, что в дальнейшем «Спутник Лайт» предполагается использовать в сочетании с вакциной «Спутник V».

«Спутник V» — это двухкомпонентная вакцина. Первый компонент сделан на основе 26-го серотипа аденовируса, а второй компонент — на основе 5-го серотипа аденовируса. «Спутник Лайт» — это первый компонент этой вакцины, по составу они идентичны. Существует гипотеза, что уже после первой прививки у человека может выработаться достаточный уровень антител.

По словам Раковой, в случае подтверждения этой гипотезы «Спутник Лайт» можно будет использовать в комбинации со «Спутником V» для ревакцинации тех, кто уже получил прививку или переболел, но имеет невысокий уровень антител. Также «Спутником Лайт» предполагается прививать людей 18-30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ.

Вакцину «Спутник Лайт», как и «Спутник V», разработал московский центр имени Гамалеи. По прогнозу разработчиков, иммунитет от «Спутник V» будет длиться до двух лет, от «Спутник Лайт» — четыре-пять месяцев.

17 февраля центр Гамалеи начал третью фазу испытаний «Спутник Лайт». Исследование должно пройти на четырех тысячах добровольцев в Москве, Калининграде, Петербурге, Саратове и Смоленске.

Минпромторг ожидает, что «Спутник Лайт» зарегистрируют в марте. Сейчас в России прошли регистрацию три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра имени Чумакова. Пока широко применяется только «Спутник М».