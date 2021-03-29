Фильм российского режиссера впервые возглавил американский прокат. Это «Никто» Ильи Найшуллера

Боевик «Никто» («Nobody») российского режиссера Ильи Найшуллера занял первое место по сборам в прокате в США в минувший уикэнд 26-28 марта.

На сайте кассового трекера Box Office Mojo сообщается, что фильм заработал 6,7 миллиона долларов при показе в 2460 американских кинотеатрах. Еще пять миллионов долларов кинолента Найшуллера заработала в других странах. Общие сборы за уикэнд составили 11,7 миллиона долларов.

Как пишет Variety, сборы в США — это «солидное, но не звездное начало», поскольку кинотеатры в Лос-Анджелесе и других американских городах «начинают всерьез открываться».

Телеканал «Дождь» сообщил, что «Никто» Найшуллера — первый фильм режиссера из России, возглавивший американский прокат. В 2008 году этого почти добился фильм «Особо опасен» («Wanted») Тимура Бекмамбетова, но уступил мультфильму «ВАЛЛ·И» (WALL·E).

«Никто» — первый голливудский фильм Ильи Найшуллера. В фильме рассказывается об обычном семьянине Хатче Мэнселле, который решает отомстить грабителям, ворвавшимся в его дом. Главную роль исполнил Боб Оденкерк («Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»). Также в киноленте снимались Кристофер Ллойд, Конни Нильсен, Алексей Серебряков и Александр Паль. Бюджет фильма составил 16 миллионов долларов.

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