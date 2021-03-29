Алексей Навальный повторно подал иск к Дмитрию Пескову

Алексей Навальный повторно подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Карточка дела размещена в базе данных Пресненского суда Москвы. Первым внимание на нее обратило издание МБХ медиа».

Глава юридического отдела Вячеслав Гимади сообщил изданию, что в иске содержатся те же требования, что и в предыдущем, который Навальный подавал в ноябре 2020 года.

Навальный требует признать не соответствующими действительности заявления Пескова, с которыми тот выступил в беседе с журналистами в октябре 2020 года, когда политик находился на лечении в Германии. Песков сказал, что с Навальным «работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки».

Иск, поданный в ноябре 2020 года, Пресненский суд сначала оставил без движения, а затем отказался принять к рассмотрению. Заявление вернули истцу для устранения недостатков, которые суд обнаружил в иске.

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