Российские фигуристы впервые за 12 лет стали чемпионами мира в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в спортивных танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

В сумме за две программы россияне получили 221,17 балла. Второе место заняли представители США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (214,71 балла), третье — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35).

Еще одна российская пара, Александра Степанова и Иван Букин, заняла пятое место.

Всего на чемпионате 2021 года российские фигуристы выиграли три золотых медали, одну серебряную и две бронзовых. Сборная заняла первое место в общекомандном зачете.

Из-за запрета выступать под символикой РФ россияне выступали под флагом Федерации фигурного катания на коньках России. Вместо гимна после их побед исполнялся фрагмент первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

В последний раз россияне становились чемпионами мира в спортивных танцах на льду в 2009 году. Тогда победу одержали Оксана Домнина и Максим Шабалин.

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