ОНК: Навальный жалуется на боль в ноге, но ходит самостоятельно

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области 27 марта посетили политика Алексея Навального после того, как стало известно о его жалобах на боли в спине и ноге.

«В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога и он попросил оказать содействие в получении уколов „Диклофенак“ для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было», — рассказал председатель ОНК Вячеслав Куликов.

По словам Куликова, заявка от Навального на «Диклофенак» была официально зафиксирована в медчасти колонии. Члены ОНК «попросили медиков обратить на это внимание».

24 марта адвокаты Навального сообщили, что его состояние здоровья за время пребывания в заключении ухудшилось — у него заболела спина, а затем нога. На следующий день были опубликованы два заявления Навального на имя начальника колонии и директора ФСИН. В одном из них он жаловался на отсутствие медицинской помощи, в другом — на «пытку бессонницей» из-за ежечасных проверок по ночам.

26 марта в соцсетях Навального от его имени был опубликован пост, где политик рассказал о своем самочувствии. По его словам, ему «тяжело и очень больно встать с кровати», а администрация колонии принимает его жалобы, но ничего не делает. По словам Навального, ему выписали только ибупрофен.

ФСИН 25 марта заявила, что по результатам обследования Навального, проведенным накануне, его состояния здоровья «оценивается как стабильное, удовлетворительное».