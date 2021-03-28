Никита Мазепин разбил машину на первом круге своей первой гонки в «Формуле-1»
Источник: Формула-1
Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин сошел с дистанции в своей дебютной гонке в «Формуле-1».
На первом же круге гонки в четвертом повороте Мазепин, стартовавший с 18-й позиции, вылетел за пределы трассы из-за собственной ошибки.
Победу в гонке одержал действующий чемпион мира, британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место занял Макс Ферстаппен («Ред Булл»), третье — партнер Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас.
Мазепин — четвертый пилот из России в истории «Формулы-1».
Никита Мазепин — сын бизнесмена Дмитрия Мазепина, основного владельца «Уралкалия». Эта компания является титульным спонсором «Хаас» в нынешнем сезоне.