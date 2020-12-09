В инстаграме гонщика Никиты Мазепина появилось видео, где он хватает девушку за грудь. Его команда назвала это «отвратительным», фанаты требуют дисквалификации Гонщик извинился, девушка назвала все шуткой

Sebastian Rozendaal / dppi / Zuma / Scanpix / LETA

Российский автогонщик Никита Мазепин оказался в центре скандала из-за видео, на котором он хватает за грудь свою знакомую. Команда «Хаас», за которую Мазепин в следующем сезоне должен выступать в «Формуле-1», назвала случившееся «отвратительным» и пообещала провести расследование.

Видео появилось в сторис инстаграма Мазепина поздно вечером 8 декабря. На нем гонщик, сидящий на пассажирском сиденье движущегося автомобиля, кладет руку на полуобнаженную грудь находящейся рядом с ним девушки, а она в ответ облизывает средний палец и показывает его в камеру. В подписи к видео Мазепин тэгнул девушку и написал «она лучшая» по-английски. Запись была удалена несколько минут спустя, но подписчики Мазепина успели заскринить ее, после чего видео распространилось на Reddit.

Запись вызвала возмущение многих пользователей. Некоторые из них посчитали происходящее харассментом (чаще такой вывод делали пользователи, смотревшие отредактированную версию видео, где не видны лицо и жесты девушки), многие другие просто называли поведение Мазепина «глупым» и не соответствующим имиджу лучшей гоночной серии мира. На Change.org появилась петиция с требованием к Международной федерации автоспорта исключить Мазепина из числа участников «Формулы-1»; за 14 часов она набрала 15 тысяч подписей.

Команда «Хаас», контракт с которой на выступление в «Формуле-1» Мазепин подписал несколько дней назад, сообщила, что проведет внутреннее расследование инцидента.

Команда «Хаас» не оправдывает поведение Никиты Мазепина на видео, недавно опубликованном в одной из его социальных сетей. Помимо этого, сам факт публикации подобного видео в соцсетях является отвратительным.

Сам Мазепин в твиттере опубликовал пост с извинениями за «неподобающее поведение» и за сам факт публикации видео. «Я должен придерживаться более высоких стандартов как гонщик „Формулы-1“ и я осознаю, что своими действиями подвел себя и многих людей. Я обещаю, что извлеку из этого урок», — написал гонщик. Его поддержала попавшая на видео девушка, заявив, что они с Мазепиным хорошие друзья, а на видео «не было ничего серьезного». Она подчеркнула, что сама выложила запись в инстаграм гонщика «в качестве шутки» и принесла извинения за это: «Я даю слово, что он очень хороший человек и никогда бы не сделал чего-то, что бы меня обидело».

21-летний Никита Мазепин подписал контракт с «Хаас» на выступление в «Формуле-1» в начале декабря. Россиянин пока не провел ни одной гонки за команду — он станет ее пилотом с начала сезона 2021 года. Напарником Мазепина в команде будет Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Мазепин станет четвертым россиянином в «Формуле-1» после Виталия Петрова, Даниила Квята и Сергея Сироткина.

Отец гонщика — Дмитрий Мазепин — является владельцем компании «Уралхим», его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Никита Мазепин будет вторым сыном долларового миллиардера, который когда-либо садился за руль в «Формуле-1»; первым в 2017 году стал Лэнс Стролл, сын канадского бизнесмена Лоуренса Стролла, заработавшего состояние на инвестициях в модную одежду.

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