В Минске начались задержания участников празднования Дня воли

Милиция Минска начала задерживать в разных районах города людей из-за протестной акции, приуроченной к Дню воли — годовщине провозглашения Белорусской народной республики 25 марта 1918 года.
Задержания проходят на площади Бангалор и возле нее — именно в этом месте планировали провести митинг по случаю Дня воли. Как сообщает Tut.by, в одном из заведений, расположенном у площади, задержали редактора издания Галину Уласик.
В милиции Минска подтвердили «Интерфаксу», что задержали несколько человек «из-за участия в незаконных акциях».
Перед началом акции в городе заметили спецтехнику. Подъезды к площади Бангалор перекрыли сотрудники ГАИ, также там находятся патрули ОМОНа и автозаки. Силовики патрулируют проспект Независимости.
25 марта, когда в Беларуси неофициально отмечали День воли, по данным правозащитников, задержали почти 250 человек, в том числе более 170 человек в Минске. Многих отправили под административный арест. Кроме того, несколько водителей, сигналивших в клаксоны на улицах в тот день, лишили прав.