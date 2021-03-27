ТАСС: во всех государственных вузах предложили создать военные учебные центры. Они пришли на смену военным кафедрам

Военные учебные центры могут создать во всех российских государственных вузах, сообщает ТАСС, ссылаясь на неназванного источника в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, это предложение прорабатывают со всеми силовыми министерствами и ведомствами. Кроме того, утверждает источник, чиновники обсуждают предложение открыть военные учебные центры в коммерческих вузах.

Официально эта информация никем не подтверждена.

В 2008 году в вузах России появились военные учебные центры, в которых, в отличие от военных кафедр, готовили офицеров-контрактников. Военные учебные центры и военные кафедры работали параллельно до 2019 года, после чего их объединили в единые военные учебные центры. Сейчас, как отмечает ТАСС, в центрах готовят офицеров запаса и кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса. При российских вузах создали около 100 военных учебных центров.

По данным, представленным на сайте «Статистика российского образования», в России работает 607 государственных и 358 негосударственных вузов.