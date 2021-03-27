ТАСС предупредил об отмене чартерных рейсов из России в ОАЭ с 28 марта

Российские авиакомпании начиная с 28 марта могут начать отменять чартерные грузопассажирские рейсы из Москвы и Петербурга в города Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к коммерческому департаменту лоукостера «Победа».

Власти ОАЭ, по словам собеседника агентства, до сих пор не выдали российским перевозчикам разрешения на выполнение грузопассажирских рейсов между странами в летнем сезоне полетов, который начнется 28 марта. Это произошло после того, как российские авиавласти не выдали такие же разрешения авиакомпаниям ОАЭ, отметил другой источник агентства в крупной российской авиакомпании.

Собеседник ТАСС, близкий к «Победе», прогнозирует, что в случае отмены чартерных грузопассажирских рейсов из Москвы в Дубай пострадают более 50 тысяч человек, забронировавших билеты.

Третий источник агентства в крупной российской авиакомпании сообщил, что не получил от российских авиавластей подтверждения на выполнение рейсов в Дубай на следующей неделе.

Россия возобновила авиасообщение с ОАЭ в сентябре 2020 года. Помимо регулярных рейсов авиакомпании стали выполнять грузопассажирские полеты, предназначенные как для перевозки грузов, так и пассажиров, которым разрешен въезд в принимающую страну.