Жителя Беларуси оштрафовали за лозунг «Наша семья против насилия и беззакония»

Жителя белорусского города Могилев Антона Гиземова оштрафовали за то, что в окне его дома висел лист бумаги с надписью «Наша семья против насилия и беззакония». Об этом сообщается в телеграм-канале волонтеров белорусского правозащитного центра «Весна» в Могилеве.

Гиземова признали виновным в и оштрафовали на 20 базовых величин (на данный момент это 580 белорусских рублей, или около 16,7 тысячи российских рублей). Решение 23 марта вынес суд Ленинского района Могилева.

Смартфон, системный блок и ноутбук Гиземова оставлены под арестом до тех пор, пока мужчина не заплатит штраф.

25 марта белорусская оппозиция отмечала День воли — годовщину провозглашения Белорусской народной республики. Масштабных уличных акций не было, но в Минске и 18 других городах Беларуси все равно были задержаны более 200 человек. Кроме того, в Минск стянули военную технику.

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