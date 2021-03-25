В Петербурге возбудили дело о реабилитации нацизма против профессора, назвавшего Холокост «позитивным явлением»

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по о реабилитации нацизма в отношении доктора технических наук, профессора Владимира Матвеева. Об этом сообщается на сайтах СК и прокуратуры.

21 января подозреваемый заявил на вебинаре для педагогов Ленинградской области, что школьникам нужно рассказывать о том, что «Холокост — позитивное явление». Он называл «выдумкой» данные об убийстве шести миллионов евреев в годы Второй мировой войны, а также утверждал, что газ «циклон Б» в газовых камерах использовался для дезинфекции.

Владимир Матвеев ранее работал в , но после выступления на вебинаре оба вуза прекратили с ним сотрудничество.