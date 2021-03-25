Рекламодатель приостановил размещение рекламы у Ксении Собчак после интервью «скопинского маньяка»

Компания «Авивир», занимающаяся дистрибуцией тест-систем для выявления коронавируса, приостановила размещение рекламы у Ксении Собчак после того, как интеграция компании появилась в «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Об этом пишет «МБХ медиа».

Представитель компании подчеркнул, что заранее не было известно, в каком именно видео появится рекламный ролик.

Нам обещали, что интеграция будет размещена в одном из выпусков программы «Осторожно, Собчак», в политически нейтральном интервью. Но [мы] были неудовлетворены решением продакшена: в данный момент наши юристы ведут диалог с исполнителем, а последующие рекламные посты были приостановлены.

В компании назвали произошедшее «крайне негативным опытом».

После выхода интервью глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку слов Мохова о том, что ему «надо бы снова заняться» одной из своих жертв, на предмет приготовления к преступлению.

Одна из жертв преступника, Екатерина Мартынова, заявила, что намерена обратиться в прокуратуру из-за высказываний Мохова в интервью.