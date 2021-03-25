Крупнейший производитель сырья для туалетной бумаги предупредил о перебоях с поставками

Бразильская компания Suzano SA, выпускающая , сырье для производства туалетной бумаги, сообщила о возможных трудностях с поставками из-за кризиса на рынке морских перевозок.

Как пишет Bloomberg, Suzano в основном отправляет свой товар на грузовых судах как , то есть использует для перевозки контейнеры. Из-за того, что в мире резко вырос спрос на контейнеры, компания может задержать свои поставки, заявил глава компании Вальтер Шалка.

В Suzano считают, что проблемы с поставками будут нарастать как снежный ком и в будущем только усугубятся. В компании допустили, что в марте могут экспортировать меньше продукции, чем ожидалось; часть поставок уже вынужденно перенесли на апрель.

Существенные перебои с поставками пульпы, как отмечает Bloomberg, могут повлиять на поставки туалетной бумаги, если у производителей не будет достаточных запасов сырья.

Глобальный кризис на рынке мировых контейнерных перевозок продолжается несколько месяцев. Дефицит контейнеров возник из-за большого спроса со стороны Китая. Кризис повлиял на поставки продовольствия и сельскохозяйственных грузов, но, как пишет Bloomberg, предупреждение Suzano говорит о том, что проблемы распространяются на другие рынки.

Бразилия — крупнейший поставщик пульпы в мире, а на компанию Suzano SA приходится треть всех мировых поставок сырья, используемого для производства туалетной бумаги.

На фоне пандемии коронавируса в разных странах мира значительно возрос спрос на туалетную бумагу, а некоторые люди стали покупать ее впрок.