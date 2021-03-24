«Вымпелком» запустил сайт для «пробива» телефонных номеров. В компании это назвали тестовой площадкой против мошенников

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») зарегистрировала домен check-fast.ru, на котором предлагается услуга по «пробиву» пользователей по номеру их телефона, обнаружил «Коммерсант» в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Как указано на самом сайте, в его базе содержатся 150 миллионов номеров, по которым можно проверить надежность продавцов Avito и других сайтов, в том числе получить ссылки на их профили в соцсетях, узнать об их судимостях, нахождении в розыске или просроченной задолженности по кредитам. Стоимость услуг «пробива» следующая: один запрос — 99 рублей, пакет из десяти запросов — 479 рублей, месяц пользования сервисом без ограничений — 699 рублей.

Журналисты попытались платно воспользоваться сервисом, но сайт выдал сообщение о технической ошибке, предложив оставить свои данные.

Как заявили изданию в самом «Вымпелкоме», сервис является тестовой площадкой, где анализируется «спрос на подобные продукты», но не собираются данные.

Сайт check-fast.ru является маркетинговым инструментом, созданным в рамках исследования спроса и ожиданий, а не функционирующим сервисом, вся информация на нем не является достоверной.

Оператор утверждает, что готовит кампанию по информированию о том, как не стать жертвой мошенников, и вся полученная на сайте информация ляжет в основу программы противодействия мошенничеству. Других подробностей в «Вымпелкоме» не сообщили.

Представитель московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев заявил «Коммерсанту», что даже в таком «тестовом» режиме сервис нарушает законодательство, поскольку вводит в заблуждение пользователей относительно целей сбора данных. «То, что происходит, мало отличается от такой практики „выуживания“ персональных данных, как фишинг», — полагает Савельев.

В начале марта Роскомнадзор выявил и потребовал заблокировать несколько ботов в Telegram, которые за плату ищут информацию о людях, используя открытые и нелегально утекшие в интернет базы данных. Мессенджер выполнил требование ведомства.