С 7 апреля в магазины Вены станут пускать только с отрицательным тестом на коронавирус

Власти Австрии решили закрыть с 1 по 6 апреля большинство магазинов в , в том числе в столице страны Вене, из-за большого числа случаев заражения коронавирусом. Австрийские чиновники объявили об этом на пресс-конференции 24 марта, сообщает венская газета Kurier.

Исключение на период пасхальных праздников сделают только для тех, кто торгует товарами первой необходимости, например, супермаркетов и аптек.

Торговлю планируют возобновить начиная с 7 апреля. После этого жителям восточной Австрии разрешат посещать магазины только с отрицательным тестом на коронавирус, сообщил глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер. Сейчас отрицательный тест необходим при посещении парикмахерских и других предприятий сферы услуг.

Помимо этого жителей восточных регионов Австрии обязали носить респираторы FFP2 в любых помещениях, если там находятся больше одного человека, а также в местах скопления людей на улице. Кроме того, компании обязали тестировать сотрудников на коронавирус один раз в неделю.

В соседней Германии также планировали ввести жесткий локдаун на пасхальные праздники, в том числе закрыв магазины, торгующие товарами первой необходимости. Но после последовавшей критики канцлер Германии Ангела Меркель сообщила об отказе вводить локдаун на Пасху.

В Австрии с начала пандемии выявили более 520 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 9100 человек умерли, около 480 тысяч выздоровели. Число активных случаев превышает 30 тысяч. По состоянию на утро 24 марта, за последние сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Вене и федеральной земле Нижняя Австрия.