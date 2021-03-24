Кадыров назвал «наркоманом» бывшего спецназовца, который рассказал «Новой газете» о внесудебных казнях в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «наркоманом» бывшего полицейского Сулеймана Гезмахмаева, рассказавшего «Новой газете» о внесудебных казнях в Чечне, и выразил мнение, что тот выдумал историю для получения убежища в Европе.
15 марта в «Новой газете» вышел монолог выходца из Чечни Сулеймана Гезмахмаева, ранее служившего в полку ППС имени Ахмата Кадырова. Он рассказал, как в 2017 году участвовал в задержаниях и допросах людей, которых позже пытали и убивали.
Власти Чечни подвергли публикацию критике, а 17 марта в Грозном прошел митинг родственников полицейских, которые потребовали закрыть «Новую газету».
18 марта бойцы чеченского полка полиции особого назначения имени Ахмата Кадырова записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой «пресечь оскорбления в свой адрес» со стороны «Новой газеты».
В тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что к президенту обратились «не по адресу» и предложил полицейским урегулировать разногласия с газетой в судебном порядке.
Рамзан Кадыров высказал недоумение в связи с заявлением Пескова, а также назвал сотрудников «Новой газеты» «распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами». Издание не исключило, что подаст на Кадырова в суд.
Наркоман, о котором даже стыдно говорить, что он служил в полку, сбежал сначала в Германию, и чтобы получить убежище, придумал истории о своих приключениях, но там не хватило его «показаний». Затем приехал в Питер, там он знал всех наркоманов, влез в долги, на нем и так были огромные суммы невыплаченных кредитов… В Питере его нашли, и он придумал сказки: этого задушили, того забрали, повесили, расстреляли.
Кадыров задался вопросом о том, как Гезмахмаев «успевал бывать всюду». «Что, кроме него никого не было в Чечне, когда все это происходило?» — заявил глава региона.