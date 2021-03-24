Кадыров назвал «наркоманом» бывшего спецназовца, который рассказал «Новой газете» о внесудебных казнях в Чечне

15 марта в «Новой газете» вышел монолог выходца из Чечни Сулеймана Гезмахмаева, ранее служившего в полку ППС имени Ахмата Кадырова. Он рассказал, как в 2017 году участвовал в задержаниях и допросах людей, которых позже пытали и убивали.

Власти Чечни подвергли публикацию критике, а 17 марта в Грозном прошел митинг родственников полицейских, которые потребовали закрыть «Новую газету».

18 марта бойцы чеченского полка полиции особого назначения имени Ахмата Кадырова записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой «пресечь оскорбления в свой адрес» со стороны «Новой газеты».

В тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что к президенту обратились «не по адресу» и предложил полицейским урегулировать разногласия с газетой в судебном порядке.

Рамзан Кадыров высказал недоумение в связи с заявлением Пескова, а также назвал сотрудников «Новой газеты» «распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами». Издание не исключило, что подаст на Кадырова в суд.