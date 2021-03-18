«Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой». Кадыров ответил на отказ Кремля реагировать на жалобу полицейских на «Новую газету»

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал недоумение в связи с заявлением пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявил, что обращение чеченских полицейских к Владимиру Путину с жалобой на «Новую газету» направлено «не по адресу». Свое мнение Кадыров высказал в телеграм-канале.
15 марта в «Новой газете» вышел монолог выходца из Чечни Сулеймана Гезмахмаева, ранее служившего в полку ППС имени Ахмата Кадырова. Он рассказал, как в 2017 году участвовал в задержаниях и допросах людей, которых позже пытали и убивали.
Власти Чечни подвергли публикацию критике, а 17 марта в Грозном прошел митинг родственников полицейских, которые потребовали закрыть «Новую газету».
18 марта бойцы чеченского полка полиции особого назначения имени Ахмата Кадырова записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой «пресечь оскорбления в свой адрес» со стороны «Новой газеты».
В тот же день Дмитрий Песков, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать обращение, заявил, что к президенту обратились «не по адресу» и предложил полицейским урегулировать разногласия с газетой в судебном порядке
Господин Песков, Вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с Вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину. Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как, например, с провокационными нападками на чеченский народ от «Новой Газеты».
Кадыров высказал мнение, что сотрудники газеты «являются распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами». По его словам, в издании «никак не могут смириться с мыслью», что в Чечне «окончательно и бесповоротно покончено с терроризмом».
Кадыров отметил, что Чечня прошла «очень тяжелый путь для полноценного возвращения в состав России», в ходе которого пострадали десятки тысяч человек. Он завершил свой пост вопросом: «Кто должен защищать их права, если в центре Москвы сидят западные агенты, которые мечтают ввергнуть наш народ в очередную пучину хаоса?».