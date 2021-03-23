Польский писатель в фейсбуке назвал президента «придурком». Теперь ему грозит три года тюрьмы

В Польше писателю Якубу Жульчику предъявили уголовные обвинения за пост в фейсбуке, в котором он назвал президента страны Анджея Дуду «придурком».

Обвинения предъявлены по статье об оскорблении представителя власти. Она предусматривает до трех лет лишения свободы.

7 ноября, через три дня после президентских выборов в США, Дуда в твиттере поздравил Джо Байдена «с успешной кампанией». Он воздержался от поздравления с победой на выборах, так как формально их итоги еще не были подведены, и подчеркнул, что ждет «номинацию ».

Жульчик прокомментировал это у себя в фейсбуке, подчеркнув, что давно интересуется политикой в США, но не знает о таком явлении как «номинация коллегии выборщиков». «Джо Байден — 46-й президент США, Дуда — придурок», — добавил писатель.

После предъявления обвинений и допроса Жульчик отказался признать вину в оскорблении. Он заявил, что его действия были критической оценкой президента.

В Польше приняты одни из наиболее жестких в Европе законов о публичных высказываниях в отношении руководителей страны, государственных символов и религии. За эти законы Варшаву регулярно критикуют международные организации.

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