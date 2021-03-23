Начальник районной полиции в Петербурге ушел на пенсию. Его подчиненного заподозрили в продаже данных о перелетах возможных отравителей Навального 

Начальник Василеостровского управления МВД в Петербурге полковник полиции Владимир Титков уволился из органов внутренних дел по собственному желанию, сообщает «Фонтанка», не указывая источник информации.

По данным издания, несколько дней назад 53-летнему Титкову «порекомендовали уйти на заслуженный отдых», и 22 марта он написал рапорт с просьбой отправить его на пенсию. 23 марта начальник районного МВД попрощался с личным составом.

В январе Следственный комитет возбудил в отношении оперативного сотрудника уголовного розыска Василеостровского управления МВД Константина Голубева уголовное дело о превышении должностных полномочий. Как сообщали СМИ, Голубева подозревали в том, что он продал данные авиапассажиров, летевших вместе с политиком Алексеем Навальным в день его . По версии следствия, эти сведения по просьбе Голубева в служебной базе данных «Розыск-Магистраль» нашел его коллега Роман Гладышев.

С уголовным делом может быть связано задержание продюсера издания Baza Мяйле Мячюлите в Петербурге в конце февраля. Следователи допрашивали ее в течение семи часов, не пуская адвоката. По данным «Новой газеты», Мячюлите рассказала на допросе, что просила своих знакомых из Василеостровского управления МВД помочь узнать, кто летел вместе с Алексеем Навальным в день его отравления.

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