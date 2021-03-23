МВД: няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, осужденную за убийство ребенка, вышлют из России после принудительного лечения

Уроженка Узбекистана, бывшая няня Гюльчехра Бобокулова, которую в январе 2017 года осудили за убийство четырехлетней девочки, будет выслана из России после окончания срока ее принудительного лечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

29 февраля 2016 года в Москве Гюльчехра Бобокулова задушила и обезглавила четырехлетнюю девочку, за которой должна была следить, подожгла квартиру и ушла на улицу. Она около 20 минут ходила по улицам с отрезанной головой девочки, вышла к станции метро «Октябрьское поле» и пригрозила устроить взрыв. На суде следователи предъявили результаты экспертизы, которая показала, что Бобокулова невменяема, а ранее лечилась в Узбекистане от шизофрении.

В МВД рассказали, что в 2017 году признали пребывание Бобокуловой в России нежелательным. «После окончания лечения она подлежит депортации за пределы России», — заявили в ведомстве. Когда завершится лечение Бобокуловой, в МВД не сказали.

В феврале «Московский комсомолец» сообщил, что Бобокулова находится в психиатрической лечебнице в Казани (официально эти данные не раскрывают). Мать женщины говорила, что врачи оценивали состояние Бобокуловой как стабильное и были готовы к ее депортации, если поступят соответствующие документы.

Евгения Мещерякова, мать девочки, убитой Бобокуловой, опасалась, что после окончания лечения бывшая няня может отомстить семье.

Читайте также Что известно о Гюльчехре Бобокуловой Главное об обвиняемой в убийстве девочки