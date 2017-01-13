Мать убитой девочки попросила сообщить, куда отправили на лечение Гюльчехру Бобокулову

Евгения Мещерякова написала обращение в прокуратуру Москвы, чтобы выяснить, куда по решению суда отправили на лечение убийцу ее дочери, няню Гюльчехру Бобокулову. Выдержки из обращения приводит РБК.

Мещерякова опасается, что по международному соглашению Россия может отправить Бобокулову на родину — в Узбекистан. После этого, по мнению Мещеряковой, Бобокулова может выйти на свободу и отомстить семье. РБК направило запрос в Генпрокуратуру по поводу возможной передачи Бобокуловой Узбекистану.

Ранее Хорошевский суд уже отказал Мещеряковой в ходатайстве о раскрытии места лечения Бобокуловой. Там отметили, что потерпевшие могут узнать, куда отправляют осужденных, но не в том случае, когда речь идет о принудительном лечении.

Помимо этого Мещерякова заметила, что не считает законным и справедливым освобождение Бобокуловой от уголовной ответственности. Она пояснила, что, вопреки предъявленным на суде медицинским документам, до преступления Бобокулова вела себя адекватно. Изменения в поведении Бобокуловой, по словам Мещеряковой, начались только в конце 2015 года, когда после поездки в Узбекистан она начала интересоваться новостями об «Исламском государстве» и «Аль-Каиде».

Источники РБК в ФСБ также рассказывали, что в спецслужбе не согласны с версией следствия, а поступок Бобокуловой необходимо было считать терактом. В частности, в интернете были опубликованы записи, на которых Бобокулова объясняла свои действия местью президенту России Владимиру Путину за бомбардировки в Сирии.

Сам момент убийства, по словам Мещеряковой, должна была зафиксировать камера в комнате девочки. По заявлениям следователей, запись по неизвестной причине не сохранилась.