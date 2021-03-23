Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму

Внешнеполитическая служба Евросоюза раскритиковала указ президента России Владимира Путина, запрещающего иностранным гражданам владеть землей на большей части Крыма и Севастополя. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Европейский союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, которая является очевидным нарушением международного права. Поэтому Евросоюз не признает этот указ и считает его вступление в силу еще одной попыткой принудительной интеграции аннексированного полуострова в состав России. Крым — это часть Украины.

В сообщении внешнеполитической службы ЕС подчеркивается, что запрет на владение землей в Крыму нарушает международное гуманитарное право, поскольку принуждает жителей региона принять российское гражданство. «Это ведет к произвольному лишению права собственности», — отметили в ведомстве.

Владимир Путин в марте 2020 года принял указ, запрещающий иностранным гражданам владеть землей в приграничных территориях Крыма и Севастополя. В частности, под запретом оказались земли в Ялте, Керчи, Евпатории, Судаке. Указ вступил в силу 20 марта 2021 года.

По состоянию на апрель 2020 года, как писал РБК, под действие президентского указа, запрещающего иностранцам владеть землей в Крыму, попадали 11,5 тысячи земельных участков. Земли принадлежали гражданам 55 стран, в основном — украинцам.