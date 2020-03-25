Иностранцам запретили владеть землей в приграничных районах Крыма

Президент России Владимир Путин расширил перечень приграничных территорий, где не могут владеть землей иностранные граждане и юридические лица. Указ об этом был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 20 марта. Первыми на него обратили внимание «Ведомости».

В перечень вошли все приграничные районы Крыма, восемь из десяти муниципалитетов Севастополя, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города полуострова.

Запрет не распространяется на три района Крыма — Первомайский, Красногвардейский и Белогорский. Они не граничат с Украиной и не имеют выхода к Черному морю.

Также в перечень добавлены муниципальные образования Астраханской и Калининградской областей.

Перечень приграничных территорий России, где иностранцы не могут владеть землей, был утвержден в 2011 году. Крым и Севастополь в него раньше не входили.