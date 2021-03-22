Финская Rovio Entertainment Oyj (управляет брендом Angry Birds) и британская Entertainment One UK Ltd (управляет брендом «Свинка Пеппа») подали в суд на российского судебного эксперта и основателя «Школы оценщиков интеллектуальной собственности» Александра Костина, пишет «Коммерсант».

Издание ознакомилось с одним из двух исков. В нем говорится, что Костин использовал изображения свинки Пеппы в официальных группах своей школы в Facebook и «ВКонтакте» для продвижения своих курсов.

«Это коммерческий паблик, где эксперт систематически предлагает купить свои услуги», — пояснил руководитель юридической фирмы Semenov & Pevzner, которая представляет обоих истцов, Роман Лукьянов.

За использование образа свинки Пеппы от Костина требуют 70 тысяч рублей, за использование образа Angry Birds — 80 тысяч рублей.

По словам эксперта, его школа разрабатывает методики проведения судебных экспертиз и в ее группах в соцсетях обсуждается судебная практика, в том числе по товарным знакам «Свинка Пеппа» и Angry Birds. Он также отмечает, что в январе был назначен экспертом в деле о нарушении прав на бренд Angry Birds из-за изготовления торта в виде птицы из этой франшизы. Костин назвал иски попыткой отстранить его от судебных разбирательств с правообладателями.

Его точку зрения разделяет зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. По его словам, в подобных делах Костин успешно снижал сумму требований. Иски против него стали первыми в российской практике подобными исками против судебного эксперта, заявил Семенов.

Angry Birds — серия популярных компьютерных игр, по мотивам которой было выпущено несколько мультфильмов, мультсериалов, книг и комиксов.

«Свинка Пеппа» — мультсериал, который выходит в Великобритании с 2004 года. Он был переведен на 40 языков и показан более чем в 180 странах мира.