Финская Rovio Entertainment Oyj (управляет брендом Angry Birds) и британская Entertainment One UK Ltd (управляет брендом «Свинка Пеппа») подали в суд на российского судебного эксперта и основателя «Школы оценщиков интеллектуальной собственности» Александра Костина, пишет «Коммерсант».
Издание ознакомилось с одним из двух исков. В нем говорится, что Костин использовал изображения свинки Пеппы в официальных группах своей школы в Facebook и «ВКонтакте» для продвижения своих курсов.
«Это коммерческий паблик, где эксперт систематически предлагает купить свои услуги», — пояснил руководитель юридической фирмы Semenov & Pevzner, которая представляет обоих истцов, Роман Лукьянов.
За использование образа свинки Пеппы от Костина требуют 70 тысяч рублей, за использование образа Angry Birds — 80 тысяч рублей.
По словам эксперта, его школа разрабатывает методики проведения судебных экспертиз и в ее группах в соцсетях обсуждается судебная практика, в том числе по товарным знакам «Свинка Пеппа» и Angry Birds. Он также отмечает, что в январе был назначен экспертом в деле о нарушении прав на бренд Angry Birds из-за изготовления торта в виде птицы из этой франшизы. Костин назвал иски попыткой отстранить его от судебных разбирательств с правообладателями.
Его точку зрения разделяет зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. По его словам, в подобных делах Костин успешно снижал сумму требований. Иски против него стали первыми в российской практике подобными исками против судебного эксперта, заявил Семенов.
Rovio и Entertainment One развернули масштабную судебную кампанию против российских производителей контрафакта, ее пик пришелся на 2020 год. По оценке господина Костина, из 1,4 тысячи исков Rovio, зарегистрированных за последние 10 лет, 753 поданы в 2020 году. Крупнейший в России иск от Entertainment One на 33 миллиона рублей подан тоже в прошлом году к компании «Симбат», которая выпускала игрушки, очень похожие на Пеппу. Стороны заключили мировое соглашение, по которому «Симбат» выплатит 20 миллионов рублей.
Angry Birds — серия популярных компьютерных игр, по мотивам которой было выпущено несколько мультфильмов, мультсериалов, книг и комиксов.
«Свинка Пеппа» — мультсериал, который выходит в Великобритании с 2004 года. Он был переведен на 40 языков и показан более чем в 180 странах мира.