Российские ретейлеры предупредили о подорожании одежды и обуви

Одежда, обувь и аксессуары в России могут подорожать либо уже к лету, либо к осенне-зимнему сезону, рассказали «Коммерсанту» ретейлеры на рынке моды.

Одна из причин подорожания — рост цен на ткани. С начала 2021 года цена на хлопок выросла на 20–35%, на другие материалы — до 20%. Кроме того, у продавцов выросли издержки на логистику и фонд оплаты труда.

При этом, по мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, участники рынка, особенно в сегменте масс-маркет, будут повышать цены постепенно, закупая более дешевые и простые товары и сокращая расходы на развитие.