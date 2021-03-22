МВД отказалось возбуждать уголовное дело из-за отравления Алексея Навального

Следственные органы управления МВД на транспорте отказались возбуждать уголовное дело по факту политика Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

Об отказе МВД возбудить уголовное дело стало известно на заседании суда, который рассматривал жалобу на аналогичный отказ Главного военного следственного управления (ГВСУ).

«Суд запросил органы следствия МВД на транспорте по Томской области. В ответе сказано, что по факту госпитализации Навального следственным отделением МВД на транспорте проведена проверка, в ходе которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем была уведомлена сторона заявителя, то есть самого Навального», — заявил судья Андрей Толкаченко.

Обновлено. Суд отказался удовлетворить жалобу и признал законным отказ ГВСУ в возбуждении дела.

МВД начало проверку по факту отравления Навального сразу после того, как это произошло, в августе 2020 года. До сих пор о ее результатах не сообщалось.

В декабре, после выхода расследования, в котором утверждалось, что Навального отравили сотрудники спецгруппы ФСБ, депутаты областных собраний нескольких регионов России обратились в СК с требованием возбудить дело по статье о посягательстве на жизнь общественного деятеля.

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