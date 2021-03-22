МИД России: США отказались от открытой беседы Путина с Байденом

США отказались от предложения Владимира Путина провести открытую дискуссию с Джо Байденом. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России В.В.Путина о проведении разговора с президентом США Дж.Байденом 19 или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности. Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это целиком на США.

Чуть ранее в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что 22 марта в графике Путина не запланирован разговор с Байденом. «Насколько я понимаю, не было готовности американской стороны», — сказал он.

17 марта 2021 года на телеканале ABC вышло интервью Джо Байдена, в котором он положительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. На следующий день после этого президент РФ сначала ответил на обвинения дразнилкой «кто обзывается, тот сам так и называется», а через несколько часов предложил американскому коллеге провести дискуссию в онлайн-формате. Он отметил, что такое общение можно организовать 19 или 22 марта, либо в другое удобное время для президента США. Комментируя предложение Путина, Байден сказал: «Я уверен, мы поговорим в какой-то момент».