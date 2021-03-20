Володин назвал «Умное голосование» Навального проектом западных спецслужб

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что проект «Умное голосование» оппозиционера Алексея Навального инициирован западными спецслужбами и представляет собой вмешательство во внутренние дела России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Умное голосование» — это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе — желание попасть во власть. Кроме всего, надо учитывать, что инициаторы этого проекта находятся за границей, на мой взгляд, за ним стоят западные государства и спецслужбы. Через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны. Используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним — он оппозиционен действующей власти.

«Умное голосование» — стратегия протестного голосования на выборах против «Единой России», разработанная штабом Алексея Навального. Она предлагает людям, не желающим поддерживать кандидата от власти, голосовать за наиболее сильного его противника. Такого противника определяет сам штаб Навального: как правило, это представитель партии, чей кандидат в том или ином округе на прошлых выборах занял второе место.