Актера Андрея Лаврова из сериала «След» задержали за угрозу убийством автоинспектору

Актер Андрей Лавров задержан в центре Москвы за угрозы убийством сотруднику военной автоинспекции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, 44-летний актер подошел к инспектору на Котельнической набережной в районе Кузнецкого моста, он держал в руках нож-бабочку и выкрикивал угрозы. В результате инцидента никто не пострадал.

После задержания Лавров дал признательные показания. Life Shot утверждает, что в отношении актера возбуждено уголовное дело, но не уточняет, по какой статье.

Андрей Лавров известен по телесериалу «След», в котором исполняет роль капитана Котова. Также он играл в сериалах «Кулагин и партнеры», «Бункер, или ученые под землей», «Братья по-разному» и «Молодые и злые», «СОБР» и других.