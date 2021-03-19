В каналах Telegram появились голосовые чаты, которые можно сохранять как подкасты

В каналах Telegram появилась функция голосовых чатов. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Количество слушателей голосовых чатов в каналах и публичных группах является неограниченным. Как подчеркивают в компании, «благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией».

Голосовые чаты можно будет сохранять в виде подкастов, слушатели смогут поднимать руку для участия в обсуждении, а спикеры — подключаться к чату от имени своих каналов.

Анонсируя запуск новой функции, основатель Telegram Павел Дуров пообещал, что в ближайшее время пользователи также смогут запускать свои собственные ТВ-каналы внутри мессенджера. Деталей он не уточнил.

В начале 2021 года на фоне резкого роста популярности сети для голосового общения Clubhouse многие крупные соцсети стали разрабатывать аналогичные функции. В частности, сообщалось, что такую работу ведут Twitter и Facebook.