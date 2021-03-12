Twitter запустит аналог Сlubhouse

Компания Twitter тестирует новый сервис голосовых чатов под названием Spaces. Представитель соцсети заявил Reuters, что сервис станет доступен для всех пользователей к апрелю.

Компания опубликовала видеоролик с описанием Spaces. Визуально и функционально он напоминает соцсеть Clubhouse.

В начале 2021 года стала очень популярной социальная сеть для голосового общения Clubhouse. В ней можно создавать «комнаты» по разным тематикам, в которых могут одновременно выступать более 10 человек, а еще до восьми тысяч человек могут присоединиться как слушатели. Clubhouse пока работает только на платформе iOS и доступен по приглашениям.

Как сообщали СМИ, собственный аналог Clubhouse уже разрабатывает Facebook. Также в Instagram, которым владеет соцсеть, появилась функция Live Rooms — это «комнаты» для прямых эфиров, которые одновременно могут вести до четырех человек.