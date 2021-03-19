Режиссера Виталия Манского оштрафовали на 10 тысяч рублей за пикет с синими трусами у здания ФСБ

Мещанский районный суд Москвы назначил режиссеру Виталию Манскому штраф 10 тысяч рублей за пикет с синими трусами у здания ФСБ, который он провел 22 декабря, сообщила «МБХ медиа» юрист «Правозащиты Открытки» Алена Борисова.

Мотивировочную часть решения, добавила она, юристы пока не видели, но не сомневаются, что она «шаблонная». «Обжаловать это решение, безусловно, будем», — добавила она.

Трусы, которые в протоколе об административном нарушении были названы «средством наглядной агитации», пока не вернули. «Про трусы станет понятно когда получим постановление», — сказала юрист.

21 декабря Алексей Навальный опубликовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым — предполагаемым участником тайной спецгруппы ФСБ, которая могла отравить политика. Из разговора следовало, что отравляющее вещество из группы «Новичок» нанесли на нижнее белье Навального. После публикации записи, которую ФСБ назвало подделкой, в России прошли акции в поддержку Навального, одну из которых устроил Виталий Манский.

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