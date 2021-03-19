Компания Cellebrite, взламывающая телефоны для спецслужб, отказалась от сотрудничества с Россией. Ее технологии использовали в деле Любови Соболь

Израильская компания Cellebrite, выпускающая программное обеспечение для взлома мобильных устройств, объявила, что прекращает продажу своих технологий в Россию и Беларусь, пишет Haaretz.

«Cellebrite помогает правоохранительным органам и организациям делать нашу жизнь более безопасной, предоставляя решения для законного получения цифровых доказательств в рамках уголовных расследований и гражданских процессов, — заявил генеральный директор компании Йосси Кармил. — В рамках наших стандартных бизнес-операций мы регулярно пересматриваем и обновляем нашу политику, чтобы гарантировать, что мы работаем по общепринятым международным правилам и нормам».

Ранее группа правозащитников во главе с израильским юристом Эйтаем Маком опубликовала документы, в которых рассказывалось о том, что технологии Cellebrite использовались в России для преследования оппозиционеров, ЛГБТ-активистов и представителей этнических меньшинств.

О применении технологии UFED, разработанной компанией Cellebrite, сообщалось в материале «Медиазоны» о так называемом против сотрудницы Любови Соболь. В частности, российские следователи безуспешно пытались вскрыть iPhone и Xiaomi, изъятые у нее при обыске.

Что касается белорусских властей, администрация Лукашенко приобретала и использовала технологии Cellebrite как минимум с 2016 года, рассказали израильские правозащитники.

Компания Cellebrite объявляла, что сумела взломать операционную систему iOS 11 и iPhone X, через полгода после их выхода. Известно, что Cellebrite выполняет заказы правоохранительных органов по всему миру — в частности, по просьбе ФБР компания взламывала айфон террориста из Сан-Бернардино. Ее технологии закупали российские ФСБ, СК и МВД. Также компания сотрудничала с полицией КНР после подавления акций протеста в Гонконге.