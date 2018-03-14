ФСБ и СК закупили программы для взлома айфонов

Различные управления ФСБ, СК и МВД закупают программы израильской компании Cellebrite, недавно объявившей о взломе последней модели iPhone. На это обратила внимание «Русская служба Би-би-си», изучившая публикации на сайте госзакупок.

В частности, управление Следственного комитета по Волгоградской области приобрело за 800 тысяч рублей комплекс UFED Touch2 для автономного съема информации, производимый Cellebrite. Управление МВД по Хабаровскому краю за 1,2 миллиона рублей закупало обновление программного обеспечения для исследования мобильных устройств UFED Touch.

Кроме того, оборудование Cellebrite приобретал Сбербанк. В пресс-службе банка изданию заявили, что оно используется для борьбы с вирусами на устройствах с операционной системой Android.