ФСБ и СК закупили программы для взлома айфонов

Русская служба Би-би-си
11:11, 14 марта 2018
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Различные управления ФСБ, СК и МВД закупают программы израильской компании Cellebrite, недавно объявившей о взломе последней модели iPhone. На это обратила внимание «Русская служба Би-би-си», изучившая публикации на сайте госзакупок.

В частности, управление Следственного комитета по Волгоградской области приобрело за 800 тысяч рублей комплекс UFED Touch2 для автономного съема информации, производимый Cellebrite. Управление МВД по Хабаровскому краю за 1,2 миллиона рублей закупало обновление программного обеспечения для исследования мобильных устройств UFED Touch.

Кроме того, оборудование Cellebrite приобретал Сбербанк. В пресс-службе банка изданию заявили, что оно используется для борьбы с вирусами на устройствах с операционной системой Android.

Взломщикам не нужны специальные навыки — лишь физический доступ к устройству и время. Разблокировать удается как модели с операционной системой Android, так и iPhone. На взлом устаревших моделей уходят считанные секунды, некоторые более современные модели покоряются за несколько дней.

Русская служба Би-би-си
В конце февраля компания Cellebrite объявила, что сумела взломать последнюю операционную систему Apple iOS 11 и флагманский смартфон компании iPhone X.
В рекламном буклете на сайте компании говорится, что продукты Cellebrite способны разблокировать и извлечь информацию из любой модели iPhone и iPad, работающей на операционных системах от iOS 5 до iOS 11, а также из устройств на Android, включая смартфоны Samsung Galaxy, Galaxy Note, Alcatel, Google Nexus, HTC, Huawei, LG, Motorola, ZTE и другие.
Известно, что Cellebrite в прошлом уже сотрудничала с американскими силовыми ведомствами. Об успешном взломе смартфонов ранее также отчитывался Следственный комитет России.

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